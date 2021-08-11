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Труп мужчины обнаружили под окнами ковидного госпиталя в Ростове-на-Дону

  /   Обновлено: 11 августа 2021 17:51
Происшествия
Труп мужчины обнаружили под окнами ковидного госпиталя в Ростове-на-Дону
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Ростов-на-Дону, 11 августа. Бездыханное тело молодого мужчины нашли под окнами ковидного госпиталя, открытого на базе городской больницы №20.

По предварительным данным, он выпал из окна помещения, расположенного на четвертом этаже медицинского учреждения.

Личность погибшего установлена, им оказался 35-летний Михаил М., который был госпитализирован с коронавирусной инфекцией, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. Все обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Несколько недель назад в Москве произошел аналогичный инцидент. Охранник больницы обнаружил под окнами труп пациента, у которого ранее диагностировали COVID-19.

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ростов смерть пациент ковидный госпиталь
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