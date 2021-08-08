Пятилетний ребенок погиб при пожаре в Новочеркасске

Ростов-на-Дону, 8 августа. Пятилетний мальчик задохнулся продуктами горения во время пожара в Новочеркасске Ростовской области.

Как сообщила пресс-служба регионального МЧС, трагедия произошла в ночь на 8 августа, когда одна из комнат квартиры на Грибоедова, 6, загорелась. Семья была дома. Родители проснулись от сильного запаха гари и позвонили спасателям.

К тушению пожара были привлечены две единицы спецтехники и 8 пожарных. Возгорание было локализовано на 25 квадратных метрах помещения.

Когда огонь был локализован в комнате был обнаружен труп ребенка. Причина смерти — отравление продуктами горения.

Сотрудникам МЧС предстоит выяснить все подробности происшествия и установить причину пожара.

Ранее ФАН сообщал, что после дорожно-транспортного происшествия на автодороге Ростов-Волгодонск-Семикаракорск три человека оказались заблокированы в автомобиле. Когда машину охватило пламя, водитель и два пассажира сгорели заживо.