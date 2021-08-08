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Пятилетний ребенок погиб при пожаре в Новочеркасске
Происшествия
Пятилетний ребенок погиб при пожаре в Новочеркасске
Федеральное агентство новостей  /  Александр Кочкин

Ростов-на-Дону, 8 августа. Пятилетний мальчик задохнулся продуктами горения во время пожара в Новочеркасске Ростовской области.

Как сообщила пресс-служба регионального МЧС, трагедия произошла в ночь на 8 августа, когда одна из комнат квартиры на Грибоедова, 6, загорелась. Семья была дома. Родители проснулись от сильного запаха гари и позвонили спасателям. 

К тушению пожара были привлечены две единицы спецтехники и 8 пожарных. Возгорание было локализовано на 25 квадратных метрах помещения. 

Когда огонь был локализован в комнате был обнаружен труп ребенка. Причина смерти — отравление продуктами горения. 

Сотрудникам МЧС предстоит выяснить все подробности происшествия и установить причину пожара. 

Ранее ФАН сообщал, что после дорожно-транспортного происшествия на автодороге Ростов-Волгодонск-Семикаракорск три человека оказались заблокированы в автомобиле. Когда машину охватило пламя, водитель и два пассажира сгорели заживо.  

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