Жительница Азова избила невиновную пенсионерку после конфликта

Азов, 8 августа. Полицейские выясняют обстоятельства нападения на пожилую горожанку. На нее набросилась местная жительница. Инцидент произошел возле многоквартирного дома.

По данным источника ФАН, пострадавшая сидела на скамейке, когда ее стала бить разъяренная женщина. Затем она сбросила пенсионерку с лавочки. Свидетели говорят, что незадолго до потасовки произошел конфликт между сыном-подростком горожанки и соседкой. Она возмутилась тем, что юноша курил. За что была избита пенсионерка, пока неизвестно.

Полицейские проинформированы о нападении и избиении пожилой жительницы Азова.