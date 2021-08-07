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Власти Ростовской области разрешили посещение банков без QR-кодов
Общество
Власти Ростовской области разрешили посещение банков без QR-кодов
pixabay.com

Ростов-на-Дону, 7 августа. Жители Ростовской области смогут посещать банки и почтовые отделения без предъявления результатов ПЦР-теста или сертификатов о прохождении вакцинации от COVID-19.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал постановление, вносящее изменения в установленные на территории региона меры профилактики распространения коронавирусной инфекции. Текст документа был опубликован на сайте областного правительства.

Согласно внесенным изменениям, жители региона могут посещать расчетно-кассовые центры, офисы банков и отделения почты без предъявления результатов ПЦР-тестирования и иных документов, указывающих на отсутствие коронавирусной инфекции. Отмечается, что другие требования, касающиеся посещения спортзалов и фитнес-клубов остаются в силе.

Одним из наиболее эффективных способов защиты от заражения коронавирусом является вакцинация. В России данная процедура проводится бесплатно. Как сообщалось ранее, в домах престарелых, расположенных в Москве, стартовала повторная вакцинация от COVID-19.

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почта банк ограничение коронавирус
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