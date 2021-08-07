Масочный режим в Ростове-на-Дону проверяют 400 мобильных групп полиции

Ростов-на-Дону, 7 августа. Для контроля по соблюдению санитарных правил в Ростовской области созданы мобильные группы из представителей силовых структур. Об этом рассказал глава региона во время встречи с министром внутренних дел РФ.

Губернатор Василий Голубев и министр МВД РФ Владимир Колокольцев не только обсудили вопросы эффективности профилактики преступлений и правонарушений, но и затронули тему противодействия распространению на территории области коронавирусной инфекции.

В пресс-службе областной администрации сообщили, что совместно с органами внутренних дел в регионе создано 400 мобильных групп для контроля санитарных норм и правил. Ежедневно они проверяют по 2700 объектов, куда входят магазины, кафе и общественный транспорт.

Тем не менее, ситуация с заболеваемостью коронавирусом на Дону ухудшается шестую неделю, показывая ежедневный прирост больных уже в 470 человек.

Ранее ФАН сообщал, что в рамках реализации постановления о новых ограничительных мерах, введенных главой региона, на улицы донской столицы вышли полицейские, казаки и дружинники. Их цель — следить за соблюдением противоэпидемических мер.