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Детеныш бурых капуцинов появился на свет в ростовском зоопарке

  /   Обновлено: 07 августа 2021 16:13
Общество
Детеныш бурых капуцинов появился на свет в ростовском зоопарке
facebook.com  /  Ростовский-на-Дону зоопарк

Ростов-на-Дону, 7 августа. Пара бурых капуцинов, обитающих в зоопарке Ростова-на-Дону, стала родителями. В их семействе появился любознательный малыш. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

Сейчас детеныш адаптируется к новой для него среде и знакомится с окружающим миром. За ним неустанно приглядывает его мама Нюша. Малыш для исследования нового мира выбрал самый безопасный и комфортный способ: он передвигается на спине у мамы, крепко обнимая ее за шею.

«Капуцины очень милые, непосредственные и дружелюбные создания», — объяснили зоологи.

По словам специалистов, эти животные привыкают к людям, которые за ними ухаживают. Кроме того, они очень общительные. Их «лексикон» состоит из звукового ряда, который капуцины часто используют, чтобы о чем-то «рассказать».

Детеныш бурых капуцинов появился на свет в ростовском зоопарке
facebook.com  / Ростовский-на-Дону зоопарк

В Ярославском зоопарке тем временем на свет появились три милых детеныша носух. Сейчас малыши активно играют друг с другом и изучают окружающий мир.

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