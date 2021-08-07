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«КамАЗ» раздавил «Тойоту» под Ростовом, два человека погибли
Происшествия
«КамАЗ» раздавил «Тойоту» под Ростовом, два человека погибли
управление ГИБДД по Ростовской области  /  Неизвестен

Ростов-на-Дону, 7 августа. Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Песчанокопском районе Ростовской области. 

Как сообщили в региональном отделе пропаганды ГИБДД, на 152 км автодороги Ростов — Ставрополь автомобиль Toyota столкнулся с двумя «КамАЗами». Первое столкновение произошло на середине дороги левыми сторонами по касательной. «Тойота» оказалась в неуправляемом заносе и вылетела на полосу встречного движения, где допустила лобовое столкновение с встречно идущим грузовиком. 

В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля Toyota погибли на месте. 

В настоящее время движение на автодороге в Ставропольском направлении затруднено. Сотрудники областного ГИБДД устанавливают все причины произошедшего.

Ранее ФАН сообщал о страшной аварии под Ростовом. В ДТП с девятью автомобилями в Аксайском районе Ростовской области погибло четыре человека, пострадало также четверо. 

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