«КамАЗ» раздавил «Тойоту» под Ростовом, два человека погибли

Ростов-на-Дону, 7 августа. Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Песчанокопском районе Ростовской области.

Как сообщили в региональном отделе пропаганды ГИБДД, на 152 км автодороги Ростов — Ставрополь автомобиль Toyota столкнулся с двумя «КамАЗами». Первое столкновение произошло на середине дороги левыми сторонами по касательной. «Тойота» оказалась в неуправляемом заносе и вылетела на полосу встречного движения, где допустила лобовое столкновение с встречно идущим грузовиком.

В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля Toyota погибли на месте.

В настоящее время движение на автодороге в Ставропольском направлении затруднено. Сотрудники областного ГИБДД устанавливают все причины произошедшего.

Ранее ФАН сообщал о страшной аварии под Ростовом. В ДТП с девятью автомобилями в Аксайском районе Ростовской области погибло четыре человека, пострадало также четверо.