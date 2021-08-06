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ФАН публикует список погибших в ДТП с КамАЗом под Ростовом-на-Дону

  /   Обновлено: 06 августа 2021 16:20
Происшествия
ФАН публикует список погибших в ДТП с КамАЗом под Ростовом-на-Дону
Федеральное агентство новостей

Ростов-на-Дону, 6 августа. Жертвами массовой аварии на трассе M-4 «Дон» стали несколько взрослых и ребенок.

Всего столкнулись десять автомобилей, среди которых есть большегруз. Погибшие и пострадавшие находились в трех машинах. ФАН публикует список тех, кто стал жертвой смертельной аварии:

1) Виолетта Толмачева, 1997 года рождения;

2) Татьяна Векслер, 1972 года рождения;

3) Самсон С., 2020 года рождения.

Что стало причиной ДТП на трассе Ростовской области, пока неизвестно. По предварительным данным, водитель КамАЗа выехал на полосу встречного движения, после чего столкнулся с несколькими легковушками.

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