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Ростовчане высмеяли «умную» остановку, показывающую маршруты ярославских автобусов
Общество
Ростовчане высмеяли «умную» остановку, показывающую маршруты ярославских автобусов
сайт администрации Ростова-на-Дону  /  Неизвестен

Ростов-на-Дону, 6 августа. Накануне в Донской столице на площади Советов появилась первая умная остановка — гордость городской мэрии. Она оснащена видеокамерами, USB, Wi-Fi, кнопкой экстренного вызова «112», речевыми устройствами для слабовидящих, а также интерактивным экраном. 

О том, что остановка начала работать, в своем Instagram рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко. Он отметил, что главная задача подобных остановочных комплексов, которые скоро разместятся по всему городу, отслеживать движение пассажирского транспорта. 

Однако ростовчане не очень обрадовались новым технологиям. Оказалось, что электронное табло показывает несуществующие в Ростове маршруты и остановки, а при внимательном изучении стало ясно, что это вообще карта другого города — Ярославля. 

За разъяснениями ФАН обратился в пресс-службу городской администрации Ростова.

«Остановку установили недавно. Сейчас она работает в тестовом режиме. Специалисты уже занимаются решением проблемы и поводов для обсуждения нет. Это не сбой, это тест», — пояснили в пресс-службе.

Некоторые ростовчане при просмотре Instagram Алексея Логвиненко отметили, что ошибка в системе была изначально. А сама ситуация с введением ноу-хау в транспортной городской системе их просто развеселила.  

Ранее ФАН сообщал, что городская администрация Донской столицы заявила о создании в черте города пяти роторных парковок. Первая из них появится уже в этом году на улице Шаумяна, 37. 

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ростов на дону умная остановка
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