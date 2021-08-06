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Количество жертв ДТП в Ростовской области возросло до четырех
Происшествия
Количество жертв ДТП в Ростовской области возросло до четырех
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Ростов-на-Дону, 6 августа. Число жертв массового ДТП в Ростовской области выросло до четырех. Еще пятеро человек получили травмы различной степени тяжести.

Авария случилась на 1070-м км федеральной автодороги М-4 «Дон». В Аксайском районе столкнулись девять автомобилей, в том числе два грузовика. Среди погибших оказался ребенок в возрасте до одного года, сообщает источник в ГИБДД.

Ранее сообщалось о трех погибших при столкновении девяти машин на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Несколько человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.

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