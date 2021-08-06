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Массовое ДТП под Ростовом унесло жизни четырех человек

  /   Обновлено: 06 августа 2021 13:31
Происшествия
Массовое ДТП под Ростовом унесло жизни четырех человек
пресс-служба управления ГО ЧС по Ростовской области  /  Неизвестен

Ростов-на-Дону, 6 августа. Девять автомобилей столкнулись в Аксайском районе Ростовской области. В результате ДТП погибло четыре человека, пострадал один.

По информации регионального управления пропаганды ГИБДД, в дорожно-транспортном происшествии пострадало девять автомобилей — семь легковых и два грузовых.

Массовое ДТП под Ростовом унесло жизни четырех человек
пресс-служба управления ГО ЧС по Ростовской области  / Неизвестен

По предварительным данным, погибло четыре человека, среди них младенец. Один человек получил серьезные травмы. 

Массовое ДТП под Ростовом унесло жизни четырех человек
управление ГИБДД по Ростовской области  / Неизвестен

По информации областного управления МЧС, погибло два ребенка.

Массовое ДТП под Ростовом унесло жизни четырех человек
пресс-служба управления ГО ЧС по Ростовской области  / Неизвестен

В настоящее время движение по трассе М-4 частично перекрыто. Специалисты ГИБДД осуществляют безопасный отвод транспорта. Сотрудники МЧС продолжают работать на месте аварии.

Ранее ФАН рассказывал, как на автодороге Каменск-Гуково в Ростовской области погибла молодая пара. Это случилось после того, как их мотоцикл ударился о краевое металлическое ограждение.

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