ФАН установил подробности смертельного ДТП с КамАЗом в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 6 августа. Смертельное ДТП на трассе в области мог устроить водитель КамАЗа.

По предварительным данным, мужчина за рулем большегруза выехал на полосу встречного движения, после чего столкнулся с легковушками, заявил источник ФАН. В результате дорожной аварии погибли три человека, еще четыре — получили травмы разной степени тяжести.

Смертельный инцидент произошел на одном из участков трассы М-4 «Дон». Обстоятельства и причины ДТП выясняют сотрудники правоохранительных органов, последствия аварии ликвидируют специалисты экстренных служб.