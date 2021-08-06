Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 августа 13:50
13:50
Общество
МЧС объявило штормовое предупреждение в Крыму из-за ухудшения погодных условий
13:46
Армия
Шойгу рассказал о вооружении и уникальных возможностях новой АПЛ «Красноярск»
13:44
Общество
Петербург оказался в числе популярных направлений для туризма среди россиян
13:41
Политика
Сатановский одернул Зеленского после опрометчивых слов о Донбассе
13:40
Происшествия
Несколько ТЦ и детсадов в Перми эвакуированы после угроз о минировании
13:40
Происшествия
Жилой дом полыхает на Васильевском острове
13:34
Общество
Останки мирных жителей, погибших от рук фашистов, обнаружили на Кубани
13:34
ЦАР
«Новый вид кино»: эксперт из Зимбабве увидел в «Туристе» будущее индустрии
13:34
Весь мир
Ядерный пепел памяти. Годовщина Хиросимы
13:34
Происшествия
Мигранты устроили массовую драку со стрельбой в Мытищах
Все новости

ФАН установил подробности смертельного ДТП с КамАЗом в Ростовской области

  /   Обновлено: 06 августа 2021 13:11
Происшествия
ФАН установил подробности смертельного ДТП с КамАЗом в Ростовской области
56.мвд.рф

Ростов-на-Дону, 6 августа. Смертельное ДТП на трассе в области мог устроить водитель КамАЗа.

По предварительным данным, мужчина за рулем большегруза выехал на полосу встречного движения, после чего столкнулся с легковушками, заявил источник ФАН. В результате дорожной аварии погибли три человека, еще четыре — получили травмы разной степени тяжести.

Смертельный инцидент произошел на одном из участков трассы М-4 «Дон». Обстоятельства и причины ДТП выясняют сотрудники правоохранительных органов, последствия аварии ликвидируют специалисты экстренных служб.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / ФАН установил подробности смертельного ДТП с КамАЗом в Ростовской области
авария смерть камаз ростовская область
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru