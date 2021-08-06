Жертвами массового ДТП в Ростовской области стали три человека

Ростов-на-Дону, 6 августа. Авария с участием девяти автомобилей произошла на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Смертельные травмы получили три человека, сообщили в региональном главке МЧС.

Еще четверо пострадали, среди них один несовершеннолетний. Об их состоянии пока ничего не известно. Среди погибших двое детей, сообщил источник ФАН.

Несколько дней назад в Москве на Минской улице произошло ДТП с участием пяти транспортных средств, пострадали двое водителей. Все обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.