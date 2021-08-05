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Студент новочеркасского колледжа может получить пожизненный срок за сбыт наркотиков

  /   Обновлено: 05 августа 2021 20:31
Происшествия
Студент новочеркасского колледжа может получить пожизненный срок за сбыт наркотиков
szsut.sledcom.ru  /  Северо-Западное СУТ СК России

Новочеркасск, 5 августа. В отношении студента из Ростовской области возбуждено уголовное дело. Молодой человек промышлял торговлей синтетическими наркотиками.

Сотрудники регионального УФСБ поймали молодого наркодилера. Во время задержания был проведен обыск. Силовики обнаружили при фигуранте более 800 граммов запрещенных веществ синтетического и природного происхождения. Их студент планировал продать на территории Ростовской области.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям 30 части 3 и 228.1 части 5 УК РФ за попытку сбыта наркотиков в особо крупном размере. Теперь юный наркодилер рискует получить срок от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Один из оперативников Санкт-Петербурга обвиняется в покушении на незаконную торговлю запрещенными веществами.

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уголовное дело ростовская область наркодилер сбыт наркотиков
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