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Главный архитектор Сальского района предстанет перед судом за махинации со строительством здания

  /   Обновлено: 05 августа 2021 17:25
Происшествия
Главный архитектор Сальского района предстанет перед судом за махинации со строительством здания
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Ростов-на-Дону, 5 августа. Ростовские полицейские завершили расследование дела в отношении бывшего главного архитектора администрации Сальского района, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

По данным следствия, в 2019 году обвиняемый незаконно разрешил коммерческой организации ввести объект в эксплуатацию. При этом имеющееся на участке строение не соответствовало проектной документации.

Силовики задержали архитектора в прошлом году на заседании в местной администрации. Ущерб от его действий составил 890 тыс. рублей. В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения.

Ранее суд приговорил экс-заместителя главы администрации Истринского района к 4,5 годам тюрьмы за злоупотребление должностными полномочиями, сообщало РИАМО.

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