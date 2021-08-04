Житель Ростовской области случайно убил свою дочь, облив ее горящим бензином

Шахты, 4 августа. Пятилетняя девочка из города Шахты Ростовской области скончалась после того, как отец опрокинула на нее таз с горящим бензином, сообщает пресс-служба регионального СУ.

Инцидент произошел в одном из гаражей. Отработанный бензин, который находился в железном тазу, неожиданно загорелся. Хозяин гаража попытался потушить огонь, однако на выходе из помещения столкнулся с пятилетней дочерью и от неожиданности опрокинул на нее емкость с полыхающей жидкостью.

В результате несчастного случая девочка была госпитализирована с термическими ожогами тела. Позже она скончалась в реанимации.

Специалисты осмотрели место происшествия и опросили родственников погибшей. В данный момент проводится проверка всех обстоятельств произошедшего. Также в отношении отца девочки возбуждено уголовное по статье о причинении смерти по неосторожности.

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