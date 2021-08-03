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Жителя Чечни осудили на шесть лет за содействие терроризму
Происшествия
Жителя Чечни осудили на шесть лет за содействие терроризму
pixabay.com

Ростов-на-Дону, 3 августа. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к шести годам колонии жителя Чечни Мохьамадхана Абдулвахабова, который оказывал содействие терроризму.

Мужчина передал накопленные деньги своему другу, чтобы тот мог выехать в Сирию для участия в запрещенном вооруженном формировании. Уголовное дело было возбуждено по статье «Содействие террористической деятельности».

Свою вину Абдулвахабов не признал. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, его можно обжаловать.

Решением Второго Западного окружного военного суда Москвы 23-летняя местная жительница была признана виновной в вербовке террористов, сообщал ФАН. Ее приговорили к трем годам лишения свободы.

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