Жителя Чечни осудили на шесть лет за содействие терроризму

Ростов-на-Дону, 3 августа. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к шести годам колонии жителя Чечни Мохьамадхана Абдулвахабова, который оказывал содействие терроризму.

Мужчина передал накопленные деньги своему другу, чтобы тот мог выехать в Сирию для участия в запрещенном вооруженном формировании. Уголовное дело было возбуждено по статье «Содействие террористической деятельности».

Свою вину Абдулвахабов не признал. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, его можно обжаловать.

Решением Второго Западного окружного военного суда Москвы 23-летняя местная жительница была признана виновной в вербовке террористов, сообщал ФАН. Ее приговорили к трем годам лишения свободы.