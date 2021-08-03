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В Каменске-Шахтинском объявили траур по погибшим сотрудникам химзавода

  /   Обновлено: 03 августа 2021 11:35
Происшествия
В Каменске-Шахтинском объявили траур по погибшим сотрудникам химзавода
Global Look Press  /  Lucas Amorelli / Keystone Press Agency

Ростов-на-Дону, 3 августа. Власти города объявили 4 августа днем траура, чтобы почтить память погибших сотрудников химического завода «Каменский».

Вечером 29 июля в одном из цехов предприятия произошел взрыв, после чего начался пожар. Сильные химические ожоги получили семь человек, их экстренно госпитализировали. Все пострадавшие скончались в реанимации.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

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