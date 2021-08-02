Все пострадавшие при взрыве на химзаводе под Ростовом-на-Дону умерли в больнице

Ростов-на-Дону, 2 августа. Все семеро пострадавших при взрыве на химическом заводе «Каменский» в Ростовской области скончались в больнице.

Как сообщил источник в региональных правоохранительных органах, после того, как рабочих доставили в медучреждение, у всех них диагностировали сильнейшие химическое ожоги. Всего в больницу попали семь человек.

Взрыв на химическом комбинате «Каменский» в Каменске-Шахтинском прогремел вечером 29 июля. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Что стало причиной случившегося, предстоит выяснить специалистам.

Ранее стало известно о смерти шестого пострадавшего при инциденте на химическом комбинате.