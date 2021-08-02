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Шестой рабочий скончался после взрыва на химкомбинате в Ростовской области

  /   Обновлено: 02 августа 2021 13:54
Происшествия
Шестой рабочий скончался после взрыва на химкомбинате в Ростовской области
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Ростов-на-Дону, 2 августа. Количество погибших после ЧП на химическом комбинате в области достигло шести. Еще один из госпитализированных рабочих скончался в больнице.

Полученные участниками инцидента травмы оказались смертельными. Медики диагностировали у всех пострадавших сильные ожоги, которые рабочие получили в результате взрыва на химическом производстве. Всего после ЧП на заводе в больницу попали семь человек.

Что стало причиной взрыва на предприятии в Ростовской области, пока неизвестно. Обстоятельства и детали случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов. По факту смертельного инцидента возбуждено уголовное дело.

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