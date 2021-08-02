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Число жертв пожара на химзаводе под Ростовом увеличилось до пяти
Происшествия
Число жертв пожара на химзаводе под Ростовом увеличилось до пяти
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Ростов, 2 августа. Скончался еще один сотрудник химического комбината «Каменский», пострадавший в результате пожара. Число погибших увеличилось до пяти.

Семь работников были госпитализированы с химическими ожогами после взрыва и пожара в одном из цехов предприятия. Четверо из них умерли в реанимации, за жизнь остальных пациентов борются врачи.

По предварительным данным, ЧП могло произойти из-за нарушения технического процесса. Выбросов вредных веществ в атмосферу зафиксировано не было. Для расследования обстоятельств инцидента сформирована специальная комиссия.

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