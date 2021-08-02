Число жертв пожара на химзаводе под Ростовом увеличилось до пяти

Ростов, 2 августа. Скончался еще один сотрудник химического комбината «Каменский», пострадавший в результате пожара. Число погибших увеличилось до пяти.

Семь работников были госпитализированы с химическими ожогами после взрыва и пожара в одном из цехов предприятия. Четверо из них умерли в реанимации, за жизнь остальных пациентов борются врачи.

По предварительным данным, ЧП могло произойти из-за нарушения технического процесса. Выбросов вредных веществ в атмосферу зафиксировано не было. Для расследования обстоятельств инцидента сформирована специальная комиссия.