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Массовая драка с участием 100 человек произошла на ростовском овощном рынке

  /   Обновлено: 02 августа 2021 13:07
Происшествия
Массовая драка с участием 100 человек произошла на ростовском овощном рынке
pexels.com  /  Erik Scheel

Ростов-на-Дону, 2 августа. Около 100 человек приняли участие в драке из-за места на овощной ярмарке, организованной на площадке бывшего аэропорта Ростова-на-Дону.

Конфликт произошел из-за того, что одна из машин с овощами заняла место в ряду, предназначенном для ягодной продукции. Это вызвало недовольство уже находящихся там продавцов. Началась массовая драка.

Охранники не смогли самостоятельно разнять толпу и вызвали сотрудников полиции. Устанавливаются обстоятельства, а также зачинщики произошедшего.

Порядка 20 мигрантов устроили массовую драку со стрельбой во дворе жилого дома в Апрелевке городского округа Наро-Фоминск, сообщало РИАМО. Причина конфликта пока неизвестна.

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ростов-на-дону массовая драка овощной рынок
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