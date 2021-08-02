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После взрыва на химзаводе под Ростовом возбудили уголовное дело
Происшествия
После взрыва на химзаводе под Ростовом возбудили уголовное дело
perm.sledcom.ru  /  СУ СКР по Пермскому краю

Ростов, 2 августа. Правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов после взрыва на химзаводе в Ростовской области.

В результате инцидента пострадали семеро сотрудников ФКП «Комбинат Каменский», четверо из них скончались в больнице от сильных химических ожогов.

Представители предприятия сообщили, что вечером 29 июля в одном из цехов произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано системой пожарной безопасности и прибывшими спасателями. Выбросов вредных веществ в атмосферу зафиксировано не было.

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