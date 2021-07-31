Минпромторг подтвердил смерть человека при пожаре под Ростовом

Ростов, 31 июля. Один человек погиб при взрыве на химзаводе под Ростовом. Эту информацию подтвердили представители Минпромторга.
По данным ведомства, в цехе формования огонь охватил изделия. После случившегося врачи госпитализировали семь человек с ожогами. Позже один из пациентов скончался в больнице.
В министерстве добавили, что технологическая операция, во время которой случилось ЧП, высокоавтоматизированная и не предполагает нахождения людей в цеху.
Семьям погибших и пострадавших будут выплачены компенсации и оказана необходимая помощь. Сейчас специальная комиссия занимается расследованием инцидента.
Еще одна авария, произошедшая в Ростовской области, унесла жизнь человека. Также тяжелые травмы получили дети.