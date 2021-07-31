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Минпромторг подтвердил смерть человека при пожаре под Ростовом
Происшествия
Минпромторг подтвердил смерть человека при пожаре под Ростовом
pxhere.com

Ростов, 31 июля. Один человек погиб при взрыве на химзаводе под Ростовом. Эту информацию подтвердили представители Минпромторга.

По данным ведомства, в цехе формования огонь охватил изделия. После случившегося врачи госпитализировали семь человек с ожогами. Позже один из пациентов скончался в больнице.

В министерстве добавили, что технологическая операция, во время которой случилось ЧП, высокоавтоматизированная и не предполагает нахождения людей в цеху.

Семьям погибших и пострадавших будут выплачены компенсации и оказана необходимая помощь. Сейчас специальная комиссия занимается расследованием инцидента.

Еще одна авария, произошедшая в Ростовской области, унесла жизнь человека. Также тяжелые травмы получили дети.

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