Минпромторг подтвердил смерть человека при пожаре под Ростовом

Ростов, 31 июля. Один человек погиб при взрыве на химзаводе под Ростовом. Эту информацию подтвердили представители Минпромторга.

По данным ведомства, в цехе формования огонь охватил изделия. После случившегося врачи госпитализировали семь человек с ожогами. Позже один из пациентов скончался в больнице.

В министерстве добавили, что технологическая операция, во время которой случилось ЧП, высокоавтоматизированная и не предполагает нахождения людей в цеху.

Семьям погибших и пострадавших будут выплачены компенсации и оказана необходимая помощь. Сейчас специальная комиссия занимается расследованием инцидента.

Еще одна авария, произошедшая в Ростовской области, унесла жизнь человека. Также тяжелые травмы получили дети.