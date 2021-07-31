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В ростовском зоопарке впервые за десять лет появились птенцы фламинго
Общество
В ростовском зоопарке впервые за десять лет появились птенцы фламинго
pixabay.com  /  PD

Ростов-на-Дону, 31 июля. В зоопарке Ростова-на-Дону случилось пополнение. Впервые за десять лет там появились на свет птенцы фламинго.

Сейчас на территории парка находится 21 взрослый представитель фламинго. Эти птицы занесены в Красную книгу, поэтому у специалистов ушло много лет на то, чтобы получить от этого вида потомство. Сотрудники учреждения тщательно следили за их рационом, совершенствовали его, завозили специальную глину, чтобы птицы могли строить себе гнезда.

В результате работы на свет появились четыре птенца. Орнитологи говорят, что детеныши вылуплялись по одному в неделю.

«Сейчас их оперение светло-серого цвета. Старшие птенцы уже вовсю повторяют за родителями, купаются в озере и по-взрослому стоят на одной ноге», — поделились специалисты.

Пол птенцов пока не известен. Его можно будет определить только через год, когда у них будет взрослое оперение.

Владельцы мини-зоопарка Atomi, находящегося под латвийским городом Лиепаей, ищут сбежавшего кенгуру-валлаби по кличке Сидней, сообщает A42.RU.

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