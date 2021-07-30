Местный житель опроверг информацию о частых ЧП на химзаводе под Ростовом

Ростов, 30 июля. Собеседник агентства ФАН рассказал о химическом предприятии, на котором случился взрыв. В результате пострадали семь человек, один из них скончался в больнице.

Местный житель подчеркнул, что на заводе раньше работали его родители, поэтому он знает об условиях труда. По его словам, власти не хотят раскрывать подробности из-за специфики производства. По словам мужчины, СМИ «врут» про регулярность происшествий на предприятии. Он уточнил, что там строгие правила и недавно купленное оборудование.

«Все мои друзья вроде как не пострадали, я рад. Медики из Ростова примчались, ожоги страшные и шансы минимальные», — поделился собеседник ФАН.

По предварительным данным, причиной ЧП стало возгорание в одном из цехов производства. Обстоятельства и детали случившегося устанавливаются. Пока официальная информация о происшествии не поступала.