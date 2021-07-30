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«То возгорание, то взрывы»: местный житель рассказал о химзаводе под Ростовом
Происшествия
«То возгорание, то взрывы»: местный житель рассказал о химзаводе под Ростовом
pixabay.com  /  stephenbayer

Ростов, 30 июля. Житель Каменска-Шахтинского рассказал, что нештатные ситуации на местном химзаводе, где накануне прогремел взрыв, происходят довольно часто.

По словам собеседника ФАН, различные аварии случаются на предприятии регулярно, но никто не несет за это ответственности.

«Странно как-то получается, слишком часто какая-то то авария, то возгорание, то взрывы происходят! Давно туда комиссию надо направить!» — негодует горожанин.

Он подчеркнул, что никто не знает, что на самом деле происходит за воротами производства, так как «там все под грифом секретно». В прошлом году на территории уже происходил подобный инцидент, добавил мужчина.

В результате ЧП пострадали семь рабочих, один из них скончался в реанимации. У всех пострадавших диагностировали сильные химические ожоги.

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