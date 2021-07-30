Химзавод под Ростовом подтвердил информацию о госпитализации рабочих после взрыва

Ростов-на-Дону, 30 июля. Представители химзавода в городе Каменске-Шахтинском подтвердили информацию о взрыве и госпитализации семерых человек.

Около 20:00 в одном из цехов предприятия произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано системой пожарной безопасности и прибывшими спасателями. Семь сотрудников попали в больницу, говорится в сообщении ФКП «Комбинат Каменский».

Вредных выбросов в атмосферу не происходило. Оперативная группа уже приступила к расследованию инцидента. На данный момент основное оборудование цеха находится в исправном состоянии.

Пострадавших работников доставили в отделение реанимации. Врачи диагностировали у них сильные химические ожоги, состояние пациентов оценивается как тяжелое.