Скончался один из рабочих, пострадавших при взрыве на заводе под Ростовом

Ростов-на-Дону, 30 июля. Один из госпитализированных рабочих в Ростовской области скончался. Он получил травмы при взрыве на химическом заводе.

Медики, которые осмотрели пострадавшего, зафиксировали у него сильные химические ожоги. Позже состояние рабочего ухудшилось. Врачи попытались спасти новоприбывшего пациента, однако тот скончался, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

После взрыва на химическим заводе в Ростовской области госпитализировали семь человек. По предварительной информацией, причиной ЧП стало возгорание в одном из цехов производства. Обстоятельства и детали случившегося устанавливаются.