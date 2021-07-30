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Скончался один из рабочих, пострадавших при взрыве на заводе под Ростовом

  /   Обновлено: 30 июля 2021 15:12
Происшествия
Скончался один из рабочих, пострадавших при взрыве на заводе под Ростовом
ФБА «Экономика сегодня»  /  Peter Price

Ростов-на-Дону, 30 июля. Один из госпитализированных рабочих в Ростовской области скончался. Он получил травмы при взрыве на химическом заводе.

Медики, которые осмотрели пострадавшего, зафиксировали у него сильные химические ожоги. Позже состояние рабочего ухудшилось. Врачи попытались спасти новоприбывшего пациента, однако тот скончался, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

После взрыва на химическим заводе в Ростовской области госпитализировали семь человек. По предварительной информацией, причиной ЧП стало возгорание в одном из цехов производства. Обстоятельства и детали случившегося устанавливаются.

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смерть ростовская область рабочий
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