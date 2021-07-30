ФАН публикует список пострадавших при взрыве на химзаводе под Ростовом

Ростов, 30 июля. Стали известны имена семерых пострадавших в результате взрыва на ФКП «Комбинат Каменский» в Ростовской области.

С места происшествия были госпитализированы:

Алексей Б., 1982

Вячеслав С., 1978

Александр К., 1988

Геннадий И., 1987

Геннадий А., 1990

Галина А., 1971

Светлана М., 1966

Все они находятся в реанимации с серьезными химическими ожогами. Врачи оценивают их состояние как крайне тяжелое, сообщил источник ФАН в медицинском сообществе. Пациенты поступили в больницу после 22:00.

По предварительной версии, в одном из цехов воспламенилось оборудование. В момент ЧП в помещении находились работники, которые не успели эвакуироваться.