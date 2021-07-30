ФАН публикует список пострадавших при взрыве на химзаводе под Ростовом

Ростов, 30 июля. Стали известны имена семерых пострадавших в результате взрыва на ФКП «Комбинат Каменский» в Ростовской области.
С места происшествия были госпитализированы:
Алексей Б., 1982
Вячеслав С., 1978
Александр К., 1988
Геннадий И., 1987
Геннадий А., 1990
Галина А., 1971
Светлана М., 1966
Все они находятся в реанимации с серьезными химическими ожогами. Врачи оценивают их состояние как крайне тяжелое, сообщил источник ФАН в медицинском сообществе. Пациенты поступили в больницу после 22:00.
По предварительной версии, в одном из цехов воспламенилось оборудование. В момент ЧП в помещении находились работники, которые не успели эвакуироваться.