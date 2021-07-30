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Мощный взрыв прогремел на химическом заводе под Ростовом

  /   Обновлено: 30 июля 2021 13:41
Происшествия
Мощный взрыв прогремел на химическом заводе под Ростовом
Невские Новости

Ростов, 30 июля. Хлопок зафиксировали на ФКП «Комбинат Каменский» в Ростовской области. В результате ЧП пострадали семь человек.

ЧП произошло накануне. По предварительной версии, в одном из цехов загорелось оборудование. В момент происшествия в помещении находились рабочие. Всего пострадали семь человек, их с ожогами доставили в больницу. Состояние пациентов оценивается как тяжелое.

ФАН связался с пресс-службой МЧС для получения информации. В ведомстве рассказали, что их сотрудники для ликвидации последствий взрыва не привлекались. В СК по региону от комментариев решили воздержаться.

Местные власти также пока никак не отреагировали произошедшее. Пользователи Сети утверждают, что после взрыва в городе ощущается неприятный запах химических веществ.

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