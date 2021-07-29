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Следователи возбудили уголовное дело после смерти ребенка в реанимации под Таганрогом
Происшествия
Следователи возбудили уголовное дело после смерти ребенка в реанимации под Таганрогом
sledcom.ru  /  Следственный комитет Российской Федерации

Ростов, 29 июля. Специалисты разбираются в обстоятельствах смерти восьмилетнего мальчика в селе Натальевка Неклиновского района. Он скончался в реанимации, впав в кому.

Правоохранители выяснили, что несовершеннолетний был в гостях у бабушки с дедушкой. Внезапно у ребенка заболела голова, и появилась тошнота. Родственники экстренно доставили его в больницу. Медики не смогли спасти мальчика.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Семилетняя жительница Алтайского края погибла в ДТП. Водитель Kia Rio, двигаясь со стороны села Хабары в сторону Славгорода, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lexus RX 300.

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