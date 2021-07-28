Суд вынес приговор обвиняемым в контрабанде оборудования для С-300 на Украину

Москва, 28 июля. Ростовский областной суд признал вину россиянина Дениса Л. и гражданина Армении Арарата Х. в государственной измене и шпионаже.

По данным сотрудников ФСБ, фигуранты уголовного дела собирали сведения о так называемых клистронах, входящих в состав С-300, и передавали конкретные образцы изделий украинской госкомпании «Укроборонпром». Обвиняемые осуществляли контрабандные поставки оборудования для зенитных ракетных систем С-300 с территории России на Украину.

По решению суда гражданин России приговорен к девяти годам и шести месяцам колонии, а Арарат Х. отправится в тюрьму на десять лет и пять месяцев.

Ранее обвиняемого в государственной измене Ивана Сафронова допросили по делу его адвоката.