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Суд вынес приговор обвиняемым в контрабанде оборудования для С-300 на Украину

  /   Обновлено: 28 июля 2021 10:54
Происшествия
Суд вынес приговор обвиняемым в контрабанде оборудования для С-300 на Украину
prokuror.perm.ru  /  Прокуратура Пермского края

Москва, 28 июля. Ростовский областной суд признал вину россиянина Дениса Л. и гражданина Армении Арарата Х. в государственной измене и шпионаже.

По данным сотрудников ФСБ, фигуранты уголовного дела собирали сведения о так называемых клистронах, входящих в состав С-300, и передавали конкретные образцы изделий украинской госкомпании «Укроборонпром». Обвиняемые осуществляли контрабандные поставки оборудования для зенитных ракетных систем С-300 с территории России на Украину.

По решению суда гражданин России приговорен к девяти годам и шести месяцам колонии, а Арарат Х. отправится в тюрьму на десять лет и пять месяцев.

Ранее обвиняемого в государственной измене Ивана Сафронова допросили по делу его адвоката.

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колония шпионаж приговор
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