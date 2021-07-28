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Спасатели вывели из горящего особняка пожилого ростовчанина
Происшествия
Спасатели вывели из горящего особняка пожилого ростовчанина
vk.com  /  Госкомитет Карелии по ОЖ и БН

Ростов-на-Дону, 28 июля. Пожарные спасли из горящего трехэтажного особняка 79-летнего пенсионера. Всего было эвакуировано около 19 человек. Огонь потушили только к утру.

Пожар начался накануне вечером на Центральной улице в Ростове — загорелся трехэтажный частный дом. Пламя охватило 250 квадратных метров жилой площади. Открытый огонь удалось ликвидировать меньше, чем за час, однако полностью пожар был потушен только к 7:30 утра. В тушении возгорания были задействованы 59 пожарных и 18 спецмашин.

Спасатели эвакуировали 19 человек, среди которых — 79-летний пенсионер. Сообщается, что мужчина получил ожоги и был доставлен в больницу.

Ранее спасатели справились с возгоранием в детской психиатрической больнице на севере Москвы. Пожар произошел в вентиляционной системе на цокольном этаже.

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