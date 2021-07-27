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Силовики задержали экстремистов в ростовском аэропорту

  /   Обновлено: 27 июля 2021 11:53
Происшествия
Силовики задержали экстремистов в ростовском аэропорту
РУФСБ России по Архангельской области

Ростов-на-Дону, 27 июля. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Ростовской области задержали в аэропорту Платов двух иностранцев. Они подозреваются в экстремизме.

По данным ведомства, мужчины приехали в Россию из Узбекистана. Они были задержаны за демонстрацию поддержки запрещенных экстремистских организациях. Других деталей сотрудники ФСБ не раскрывают. Также злоумышленникам пока не избрали меру пресечения.

Ранее краевой суд Ставропольского края арестовал на два месяца третьего фигуранта по делу о попытке взрыва в отделе полиции в Кисловодске.

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