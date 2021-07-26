Десятки единиц техники и сотни спасателей тушат пожар в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, 26 июля. Сейчас 200 спасателей и больше 50 единиц техники тушат пожар в доме в центре Ростова-на-Дону. Этой информацией поделился представитель ГУМЧС России по Ростовской области.

Площадь пожара в доме составляет 250 квадратных метров. В результате возгорания прошла эвакуация 18 человек.

Огонь охватил квартиру на третьем этаже жилого дома, который находится на улице Островского. Специалисты повысили ранг пожара до четвертого

Представитель МЧС рассказал о ликвидации этого возгорания. Он сообщил, что сообщение о пожаре поступило в 21:15.