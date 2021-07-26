ФАН публикует видео тушения пожара в жилом доме в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, 26 июля. Федеральное агентство новостей опубликовало видеозапись с места тушения пожара трехэтажного дома в Ростове-на-Дону.

Согласно ролику, пожарные тщательно проливают водой крышу жилого здания. На месте находится несколько пожарных машин.

Ранее в МЧС региона сообщили, что на месте тушения дома в центре Ростова-на-Дону находятся 200 спасателей и более 50 единиц техники.

Квартира на последнем этаже трехэтажного жилого дома на улице Островской загорелась в воскресенье вечером. Площадь возгорания выросла до 250 квадратных метров. Жильцов эвакуировали. Ранг пожара был повышен до 4.