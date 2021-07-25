Спасатели эвакуировали 18 человек из горящего жилого дома в Ростове

Ростов-на-Дону, 25 июля. Спасатели эвакуировали из горящего дома в центре Ростова-на-Дону 18 человек, сообщает региональный главк МЧС.

Сообщение о пожаре в квартире на последнем этаже трехэтажного жилого дома поступило спасателям в 21:15 по Москве. Площадь возгорания в доме по адресу Островского,7 составляет 250 квадратных метров. Сначала был объявлен 3 ранг угрозы, позже он был повышен до 4.

Представитель ведомства сообщил, что пострадавших в результате пожара нет. Огонь тушат 100 человек и 28 единиц спецтехники.