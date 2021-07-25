Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 июля 23:47
23:41
Происшествия
Спасатели эвакуировали 18 человек из горящего жилого дома в Ростове
23:35
Общество
Депутат Госдумы Бессараб оценила возможность появления новой графы в паспорте
23:34
Общество
Спикер Рады Разумков заявил, что Украина не работает против России
23:26
Общество
Ученые назвали продолжительность жизни антител после COVID-19 в организме
23:26
Спорт
Стрелок из ЯНАО Масленников пробился в финал соревнований на Играх в Токио
23:20
Происшествия
Актриса Зинаида Пасютина умерла на 74-м году жизни
23:19
Происшествия
Ребенок погиб во время пожара в жилом доме в Чувашии
23:05
Спорт
Заболотный помог ЦСКА набрать три очка в первом туре нового сезона РПЛ
23:02
Общество
Человек погиб из-за провала грунта на вокзале под Парижем
23:01
Общество
Голикова назвала сроки создания 36 лабораторий по изучению биоагентов
Все новости

Спасатели эвакуировали 18 человек из горящего жилого дома в Ростове
Происшествия
Спасатели эвакуировали 18 человек из горящего жилого дома в Ростове
vk.com  /  МЧС Новгородская область

Ростов-на-Дону, 25 июля. Спасатели эвакуировали из горящего дома в центре Ростова-на-Дону 18 человек, сообщает региональный главк МЧС.

Сообщение о пожаре в квартире на последнем этаже трехэтажного жилого дома поступило спасателям в 21:15 по Москве. Площадь возгорания в доме по адресу Островского,7 составляет 250 квадратных метров. Сначала был объявлен 3 ранг угрозы, позже он был повышен до 4.

Представитель ведомства сообщил, что пострадавших в результате пожара нет. Огонь тушат 100 человек и 28 единиц спецтехники.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Спасатели эвакуировали 18 человек из горящего жилого дома в Ростове
пожар ростов эвакуация
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru