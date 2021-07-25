Трехэтажный жилой дом загорелся в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, 25 июля. Пожар произошел в трехэтажном жилом доме в Ростове-на-Дону. Площадь возгорания составляет 250 квадратных метров. Происшествию присвоили третий уровень сложности.

Пожар случился в квартире на третьем этаже жилого дома. Пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области сообщила, что сейчас специалисты проводят эвакуацию. К ликвидации возгорания привлекли 100 человек и 28 единиц техники.

Аналогичный инцидент случился в Санкт-Петербурге. Пожар произошел в жилом доме на Лиговском проспекте. Прокуратура организовала проверку по факту возгорания.