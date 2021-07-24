Каракурты на Дону: какие опасности ждут ростовчан во время отдыха на природе

Накануне региональные СМИ сообщили, что жители соседней Волгоградской области стали обращаться в больницы с укусами каракурта — одного из самых ядовитых степных пауков из рода черных вдов. В настоящее время трое укушенных до сих пор продолжают лечение, а десять человек едва оправились после укусов.

В степях Ростовской области этот паук живет достаточно давно, и ареал его обитания больше, чем у соседей. Но далеко не он один опасен для любителей степных прогулок и пикников. Чтобы разобраться в ядовитых существах Донского края, корреспондент ФАН встретился с доцентом кафедры зоологии ЮФУ, и. о. заведующего кафедрой, к. б. н. Алексеем Тихоновым, который недавно вернулся из экспедиции с верхнего Дона, где изучал насекомых.

Черная вдова: повадки и смертоносность

Как говорит зоолог, для Ростовской области каракурт вполне нормальное явление. Это фоновый вид, который встречается в Крыму и Средней Азии, поэтому и Волгоградская область попадает в зону его обитания.

«Где-то в конце XX века каракурт в Ростовской области не отмечался. Но по старым литературным данным, есть книга Ростикова, они были распространены в районе Синявки (Мясниковский район Ростовской области. — Прим. ФАН). Судя по всему, случилась депрессия численности и люди перестали их находить. Со временем их численность просто перестали регистрировать. И в начале нулевых их снова стали встречать, пошли первые укусы. Помню один из первых случаев, когда женщина спустилась в подвал, подхватила банку под донышко и ее укусил паук. Так что для нас каракурт не редкость, это норма», — поясняет Алексей Тихонов.

По его словам, сам по себе этот паук не агрессивен и нападать первым не будет никогда. Однако за ним сохраняется лидерство в числе самых ядовитых животных Донского края. Да и яд каракурта куда опаснее, чем у степной гадюки. Главное — вовремя оказать качественную медицинскую помощь.

Википедия / Chuck Evans(mcevan)

«Мне описывали одну ситуацию, произошедшую на пляже Таганрогского залива. Люди отдыхали на берегу, а за ними располагались кусты, полные каракуртов. Люди не не трогали эти кусты, а пауки, естественно, не лезли на пляж. Причем каракурты часто встречаются и в самом городе. Я находил в центре Ростова сети каракурта — понятная только специалистам горизонтальная нить с вертикальными нитями. Пауки сидят в своих паутинах и с людьми не взаимодействуют. На зиму они прячут коконы с яйцами. Самки способны уйти на несколько километров от места, где они раньше жили, в поисках убежища. Им может оказаться все что угодно», — делится зоолог.

Что делать, если вас укусили?

Специалисты уверены, что при качественной медицинской помощи риск смерти от укуса черной вдовы минимален. При укусе практически отсутствует местное действие и яд, имеющий сложный механизм, распространяется по организму.

Некоторые «знатоки» советуют прижечь место укуса, но зоолог уверен: в случае, например, с гадюкой это совсем не работает. Часто яд имеет вязкую консистенцию и вымывается из раны достаточно долго.

«Самая полезная мера — максимально быстро приехать в лечебное учреждение. Укус каракурта вызывает симптоматику, схожую с наркотическим опьянением. Сильно нарушается координация движений, сложно поддерживать положение в пространстве, теряется способность выражать мысли. Поэтому, если укусил паук и вы думаете, что это мог быть каракурт, лучше всего во время транспортировки в больницу сказать водителю, что есть подозрение на укус паука, что могут быть проблемы с речью и так далее. Чтобы он мог рассказать, что случилось, и в больнице не подумали, что вы наркоман с ломкой. Такие случаи, к сожалению, были», — констатирует кандидат биологических наук.

Укушенному каракуртом человеку требуется симптоматическое лечение, некоторым — реанимация и интенсивная терапия. Однако возникает вполне резонный вопрос: почему при такой огромной популяции невероятно опасного для жизни людей паука в аптеках Ростова не встретишь антидота?

Например, в Грузии и Армении, где велика популяция гюрзы, противоядие не просто есть в каждой больнице, но и продается практически в каждой аптеке.

Мы обратились в аптекоуправление Ростовской области и выяснили, что ни в одной из донских аптек подобные препараты не продаются. К сожалению, они есть даже не в каждой больнице.

Эксперты в области медицины объясняют отсутствие противоядия тем, что по статистике укушенных ядовитыми существами на Дону не так и много, а антидот имеет короткий срок хранения, да еще и храниться должен в определенных условиях.

Во время прогулок люди часто видят паука и начинают гуглить. Поисковики выдают по запросу «каракурт» небольшого размера черного паучка с красными пятнами на спине. Но далеко не все каракурты их имеют.

«Многие пауки вообще не имеют красных пятен. У молодых каракуртов, например, есть светлый рисунок, а наш каракурт вообще черный. С возрастом его окрас вообще пропадает и становится еле виден. Стоит помнить, что отряд настоящих пауков ядовит поголовно», — дополняет Алексей Тихонов.

Другие не менее опасные обитатели Донского края

Помимо каракуртов, в донских степях можно встретить и сколопендру. Как поясняет зоолог, у нас водится два вида — кольчатая и степная сколопендра. Степная, по утверждению специалиста, абсолютно безопасна, ее размер не больше пальца, а вот встреча с кольчатой сколопендрой, которую можно встретить где угодно, включая свалки, может закончиться болезненными ощущениями.

Википедия / Syrio

«Яд сколопендры не опасен. Безусловно, ее укус болезнен, но чтобы это привело к долговременным последствиям или летальному исходу, я не слышал. Конечно, чем выше у человека аллергическая реакция, тем тяжелее для него будет проходить встреча с этой многоножкой», — говорит ученый.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что, помимо сколопендр и пауков, немалую опасность могут представлять и перепончатокрылые.

«Я видел последствия жаления пчел. Мы с человека 60 жал сняли, он терял сознание. Также опасность могут представлять осы, в частности германика и полистика, они тоже нападают компанией. Скажем, если в гнезде 20 особей, то они могут наброситься все на человека. Даже если тот просто проходил мимо их улья. Также немалую опасность могут представлять шершни. Они делают большие гнезда и могут нападать согласованно. Вплоть до того, что вы гоняли какого-то шершня и пытались его прихлопнуть, а он улетел и вернулся с подмогой. Лично я угрозу от каракурта для себя не вижу, а вот угроза нападения шершней напрягает», — заключил Алексей Тихонов.

Википедия / Alina Traut

Помимо опасных насекомых, в донских степях водится и огромное количество змей. Самой ядовитой среди них считается степная, но это уже другая история.