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Ливни затопили автобусы в Ростове-на-Дону

  /   Обновлено: 22 июля 2021 23:19
Происшествия
Ливни затопили автобусы в Ростове-на-Дону
Невские Новости  /  Мурашова Кристина

Ростов-на-Дону, 22 июля. Ливни прошли в Ростове-на-Дону. Стихия не пожалела и городской транспорт. Пострадали автобусы.

Корреспондент ФАН прислал видеоматериал из затопленного транспорта. Ролик был записан вечером в автобусе №67.

Ливень прошел и днем, и вечером в Ростове-на-Дону. Стихия затопила улицы города. Погоду также разнообразили молнии. Жителям пришлось преодолевать улицы, находясь почти по колено в воде. Представители ГУ МЧС по Ростовской области заявили, что ситуация находится под контролем, а сильных подтоплений не обнаружено.

Недавно похожие погодные условия стали причиной объявления штормового предупреждения в Приамурье.

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