Ливни затопили автобусы в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, 22 июля. Ливни прошли в Ростове-на-Дону. Стихия не пожалела и городской транспорт. Пострадали автобусы.

Корреспондент ФАН прислал видеоматериал из затопленного транспорта. Ролик был записан вечером в автобусе №67.

Ливень прошел и днем, и вечером в Ростове-на-Дону. Стихия затопила улицы города. Погоду также разнообразили молнии. Жителям пришлось преодолевать улицы, находясь почти по колено в воде. Представители ГУ МЧС по Ростовской области заявили, что ситуация находится под контролем, а сильных подтоплений не обнаружено.

Недавно похожие погодные условия стали причиной объявления штормового предупреждения в Приамурье.