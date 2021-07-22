Пять человек получили травмы в ДТП с автобусами под Ростовом

Ростов-на-Дону, 22 июля. Пять человек обратились за медицинской помощью после столкновения двух рейсовых автобусов в Ростове-на-Дону, сообщил СМИ представитель регионального ГУ МЧС России.

В ведомстве уточнили, что дорожный инцидент произошел вечером в минувший четверг на проспекте Стачки. Участниками аварии стали два автобуса, движущихся в попутном направлении.

«По оперативным данным, в результате ДТП пострадали пять человек», — заявил представитель ГУ МЧС России по Ростовской области.

На месте аварии работают оперативная группа ГУ МЧС России по области, а также бригада огнеборцев.

Ранее сообщалось о смертельной аварии на трассе Ялта — Севастополь, в результате нее погиб один человек.