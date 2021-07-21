Маршрутка столкнулась с грузовиком в Азове

Азов, 21 июля. Семь человек пострадали в результате столкновения маршрутного такси с грузовым автомобилем на Кагальницком шоссе.

Авария произошла около 06:40. По предварительным данным, водитель «газели», выполнявший рейс Головатовка — Азов, допустил столкновение с левым краем прицепа автомобиля Volvo.

Различные травмы получили семь человек, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося.

Незадолго до этого в Приморском крае произошло еще одно ДТП с участием фуры. По словам очевидцев, водитель легковушки не соблюдал дистанцию и врезался в грузовик, он получил серьезные травмы, сообщала Deita.