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Маршрутка столкнулась с грузовиком в Азове

  /   Обновлено: 21 июля 2021 12:37
Происшествия
Маршрутка столкнулась с грузовиком в Азове
ГИБДД Ростовской области

Азов, 21 июля. Семь человек пострадали в результате столкновения маршрутного такси с грузовым автомобилем на Кагальницком шоссе.

Авария произошла около 06:40. По предварительным данным, водитель «газели», выполнявший рейс Головатовка — Азов, допустил столкновение с левым краем прицепа автомобиля Volvo.

Различные травмы получили семь человек, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося.

Незадолго до этого в Приморском крае произошло еще одно ДТП с участием фуры. По словам очевидцев, водитель легковушки не соблюдал дистанцию и врезался в грузовик, он получил серьезные травмы, сообщала Deita.

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дтп азов ростовская область
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