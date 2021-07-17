Напавший на пассажиров автобуса в Азове заключен в СИЗО

Ростов-на-Дону, 17 июля. Суд отправил на два месяца под арест мужчину, устроившего резню в автобусе. В результате инцидента погибла женщина, еще две находятся в больнице.

Автобус направлялся в село Круглое из города Азова. Мужчина по непонятным причинам стал агрессивно себя вести и кидаться на пассажиров. В результате его действий погибла 33-летняя горожанка. Также травмы получили еще две женщины — 55-ти лет и 61-го года. Их доставили в больницу. Правоохранители задержали подозреваемого на кладбище.

В беседе с полицейскими 51-летний мужчина заявил, что ему привиделись «черти», которых он стал резать. После этого он испугался и убежал. По предварительным данным, нападавший имеет психическое заболевание. Помимо этого, выяснилось, что он был трижды судим.