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В ДТП под Ростовом-на-Дону погиб водитель легкового автомобиля

  /   Обновлено: 17 июля 2021 16:40
Происшествия
В ДТП под Ростовом-на-Дону погиб водитель легкового автомобиля
Пресс-служба ГИБДД Ростовской области

Ростов-на-Дону, 17 июля. Смертельное ДТП случилось на трассе под Ростовом-на-Дону. В результате аварии погиб 38-летний водитель Lada Largus. Находившиеся в салоне женщина и ребенок получили травмы.

Трагедия случилась на 125-м километре автодороги Котельниково — Песчанокопское. Другим участником аварии стал грузовик DAF. По предварительным данным, водитель легковушки выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом. Об инциденте сообщает источник в региональной ГИБДД.

Столкновение привело к гибели мужчины за рулем Lada Largus. Два пассажира отечественной машины — 34-летняя женщина и 9-летний ребенок — получили травмы различной степени тяжести. В ДПС уточнили, что несовершеннолетний был в детском удерживающем устройстве (ДУУ).

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