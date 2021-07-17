В ДТП под Ростовом-на-Дону погиб водитель легкового автомобиля

Ростов-на-Дону, 17 июля. Смертельное ДТП случилось на трассе под Ростовом-на-Дону. В результате аварии погиб 38-летний водитель Lada Largus. Находившиеся в салоне женщина и ребенок получили травмы.

Трагедия случилась на 125-м километре автодороги Котельниково — Песчанокопское. Другим участником аварии стал грузовик DAF. По предварительным данным, водитель легковушки выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом. Об инциденте сообщает источник в региональной ГИБДД.

Столкновение привело к гибели мужчины за рулем Lada Largus. Два пассажира отечественной машины — 34-летняя женщина и 9-летний ребенок — получили травмы различной степени тяжести. В ДПС уточнили, что несовершеннолетний был в детском удерживающем устройстве (ДУУ).