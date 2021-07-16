Устроивший резню в автобусе под Ростовом заявил, что напал на «чертей»

Ростов-на-Дону, 16 июля. Полиция допросила мужчину, который напал на пассажиров автобуса в Ростовской области. Злоумышленник заявил, что начал резать «чертей», которые ему привиделись, после чего сбежал.

Сотрудники правоохранительных органов доставят подозреваемого в Следственный комитет. По предварительным данным, 51-летний мужчина имеет психическое заболевание. Выяснилось, что он был трижды судим.

Преступление было совершено накануне. Пассажир автобуса в Азове, который ехал в село Круглое, внезапно вскочил со своего места и напал на трех пассажирок. В результате чего погибла 33-летняя женщина. Сильно пострадали еще две женщины — 55 лет и 61 года. Их госпитализировали. Правоохранители задержали подозреваемого на кладбище.