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Устроивший резню в автобусе под Ростовом заявил, что напал на «чертей»

  /   Обновлено: 16 июля 2021 11:29
Происшествия
Устроивший резню в автобусе под Ростовом заявил, что напал на «чертей»
Федеральное агентство новостей

Ростов-на-Дону, 16 июля. Полиция допросила мужчину, который напал на пассажиров автобуса в Ростовской области. Злоумышленник заявил, что начал резать «чертей», которые ему привиделись, после чего сбежал.

Сотрудники правоохранительных органов доставят подозреваемого в Следственный комитет. По предварительным данным, 51-летний мужчина имеет психическое заболевание. Выяснилось, что он был трижды судим.

Преступление было совершено накануне. Пассажир автобуса в Азове, который ехал в село Круглое, внезапно вскочил со своего места и напал на трех пассажирок. В результате чего погибла 33-летняя женщина. Сильно пострадали еще две женщины — 55 лет и 61 года. Их госпитализировали. Правоохранители задержали подозреваемого на кладбище.

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мужчина допрос порезал
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