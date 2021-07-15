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Медики рассказали о состоянии изрезанных под Азовом пассажирок автобуса

  /   Обновлено: 15 июля 2021 19:22
Происшествия
Медики рассказали о состоянии изрезанных под Азовом пассажирок автобуса
Global Look Press  /  Jonathan Hayward / Keystone Press Agency

Ростов-на-Дону, 15 июля. Две женщины были экстренно госпитализированы после нападения злоумышленника с ножом. Врачи сделали им срочные операции.

Сейчас пострадавшие находятся в реанимации, состояние оценивается как тяжелое. Подозреваемый скрылся с места преступления и был объявлен в розыск.

Инцидент произошел в четверг. Мужчина напал на пассажиров автобуса, в результате чего одна гражданка погибла на месте, а две получили серьезные повреждения. Уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве и покушении на убийство.

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