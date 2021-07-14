Суд перенес слушание по делу генерала Музраева

Ростов-на-Дону, 14 июля. Южный окружной военный суд перенес заседание по делу экс-главы СК РФ по Волгоградской области Михаила Музраева.

Рассмотрение по существу назначено на 5 августа, сообщили в пресс-службе суда. В июне Генпрокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении генерала Музраева, материалы были переданы в Южный окружной военный суд, первое слушание должно было состояться 14 июля.

Музраева задержали по делу о попытке поджога дома губернатора Волгоградской области, показания дал один из пяти причастных к преступлению. Генералу вменяют теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, незаконный оборот оружия и использование полномочий вопреки интересам службы.