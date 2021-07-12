СК начал работу на месте массового захоронения жертв нацистов в Сальске

Ростов-на-Дону, 12 июля. Следователи приступили к работе на территории города Сальска Ростовской области. Там поисковики обнаружили захоронения мирных граждан времен Великой Отечественной войны.

Правоохранители приступили к идентификации останков в рамках уголовного дела о геноциде немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Следователи обратились за содействием в расследование дела к местным жителям. Всех, кто обладает информацией об обстоятельствах уничтожения мирного населения на территории города Сальска, просят сообщить об этом в правоохранительные органы по Ростовской области.

ФСБ обнародовала уникальные документы с доказательствами зверских опытов, которые проводили врачи-нацисты в годы оккупации Крыма во время Великой Отечественной войны, сообщал сайт 360tv.ru. В материалах также подтверждаются факты нечеловеческих условий содержания узников и убийства в концлагере «Красный».