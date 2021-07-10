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Глава Ростовской области усилил ограничения на фоне пандемии коронавируса

  /   Обновлено: 10 июля 2021 16:03
Общество
Глава Ростовской области усилил ограничения на фоне пандемии коронавируса
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Ростов-на-Дону, 10 июля. Дополнительные ограничения на фоне пандемии коронавирусной инфекции ввели в Ростовской области.

Теперь в регионе приостановлено проведение массовых культурно-развлекательных мероприятий. Соответствующее распоряжение подписал ростовский губернатор Василий Голубев.

Кроме того, вновь вводится запрет на спортивные события с участием зрителей. Исключение сделано только для стадиона «Ростов-Арена», однако максимальная заполняемость трибун там не должна превышать 50%.

В зданиях торговых центров временно прекратили свою деятельность объекты для развлечения и досуга, за исключением аквапарков и кинотеатров. В постановлении губернатора также оговаривается допустимая загруженность залов в фитнес-клубах: на одного посетителя должно приходиться не менее десяти квадратных метров площади.

В Ростове-на-Дону регулярно проходят рейды по соблюдению масочного режима в городском транспорте. Помимо разъяснительных бесед, пассажирам бесплатно раздают маски.

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ростовская область ограничения коронавирус
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